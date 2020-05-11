حكومة الوفاق تعلن استهداف قاعدة الوطية غرب ليبيا بثلاث ضربات جوية

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، أن سلاح الجو نفذ 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية ومحيطها مساء أمس الأحد.

وأكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، العقيد طيار محمد قنونو، أن القصف أسفر عن تدمير آليات عسكرية وسقوط 10 عناصر من قوات القيادة العامة بين قتيل ومصاب، بحسب ما أفاد بيان لعملية "بركان الغضب"، نشر في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما أعلنت صفحة عملية "بركان الغضب" تدمير المدفعية الثقيلة لقوات حكومة الوفاق سيارتين مجهزتين بمنصتي إطلاق صواريخ "غراد" في محور الخلة بالعاصمة طرابلس، لافتة إلى أن القصف المدفعي أسفر أيضا عن تدمير سيارة محملة بالذخيرة ومقتل عدد من عناصر قوات القيادة العامة.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.