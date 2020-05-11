بدءا من الأحد... مصر تلزم عملاء البنوك بارتداء الكمامات قبل دخول الفروع

أصدر اتحاد بنوك مصر، قرارا هاما يخص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا إلزام عملاء البنوك والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان له، إن "القرار يأتي حرصا منه على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة".

وأضاف أن "القرار يأتي أيضا تمشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبي وذلك لرفع الإجراءات الوقائية".

وأكد الاتحاد على ضرورة "استمرار البنوك في اتخاذ كافة التدابير الوقائية الأخرى داخل الفروع, معربا عن ثقته في تفهم المواطنين لهذه التدابير الإلزامية لدخول فروع البنوك".

وناشد البيان، المواطنين بالالتزام بهذه الإجراءات حتى يتم التردد على فروع البنوك بشكل منتظم، وتسهيل تقديم كافة العمليات المصرفية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأحد، تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و 11 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 73 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.