توكل كرمان: أتعرض لحملة تحريض سعودية والمهم أن أسلم من "منشار خاشقجي"

انتقدت الناشطة السياسية اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، وسائل الإعلام السعودية، مشيرة إلى أنها تتعرض لحملة تحريض واسعة النطاق.

واتهمت كرمان وسائل الإعلام السعودية بشن حملة ضدها بعد أيام من اختيارها للإشراف على المحتوى الذي تنشره وسائل تواصل اجتماعي.

وقالت كرمان، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنها تخشي من تعرضها لمصير مشابهة للكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذى قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وذكرت كرمان في تغريده "أتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه، المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي".

اتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه، المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي. — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 11, 2020

​يأتى هذا بعد أيام قليلة من الإعلان عن اختيار كرمان عضوا في مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام.

ووفقا لتدوينة نشرتها كرمان على صفحتها على فيسبوك، فإن مهام المجلس تتمثل في "اتخاذ قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك انستغرام".