رئيس الوزراء العراقي يبعث رسالة شديدة اللهجة لشقيقه... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي وهو يتصل بشقيقه "عماد" من داخل غرفة مدير دائرة التقاعد العراقية التي كان الكاظمي يزورها.

الكاظمي، طلب من شقيقه، بلهجة حادة، عدم "الاتصال بأي أحد في الدولة العراقية" بصفته شقيق رئيس الوزراء، محذرا إياه بالعراقية الدارجة "دير بالك (احذر)"، وأضاف الكاظمي "اليوم أنا ملك الناس وليس ملكك".

فيما اعتبر آخرون مقطع الفيديو "استعراضا إعلاميا لا يحبه العراقيون"، واصفين إياه بـ"الدقلات الرئاسية والقشمريات (حركات خداع أو إدعاء أو تحايل)"، محذرين من أن "العراقيين يعرفون هذا" الأسلوب.

دقلات رئاسية : مصطفى الكاظمي يتصل بأخيه الاكبر يهدده بعدم التدخل بعمل الدولة واستخدام اسم اخيه



شلون العراقيين ميخربون ع هيج قشمريات



#ايقاف_التصعيد_واعطاء_مهله pic.twitter.com/pTbvmSKTRB — علماني عراقي (@a01190666) May 10, 2020

وأكد رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة وبعد نيله ثقة البرلمان بأنه سيحاكم قتلة المتظاهرين ويحاسب الفاسدين وسينحاز إلى الشارع وراهن على ذلك.. فهل يستطيع كسب الرهان.

يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الجاري خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.