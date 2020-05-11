شاهد إطلاق النيران من المروحية "مي-171" على سيارة تقل "دواعش" في العراق

انتشر فيديو عبر موقع "تويتر" يرصد لحظة إطلاق النيران من المروحية "مي-171" على سيارة تقل "دواعش" في محافظة الأنبار العراقية.

ويظهر الفيديو مرور سيارة على طريق وعرة، بينما تقوم مروحية بإطلاق النيران عليها، كما يظهر توقفها بعد فترة وجيزة.

Irak : Vidéo qui documente un soldat irakien qui tire sur une voiture de l'EI à partir d'un hélicoptère Mi-171 dans le désert de la province d'Anbar. pic.twitter.com/kCbXXZeOhO — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 8, 2020

ووفقا لوصف الفيديو، فإن إطلاق النيران تم من قبل مسلح عراقي على سيارة تابعة لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، من طائرة هليكوبتر من طراز "مي-171".