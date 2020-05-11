الخطوط الجوية القطرية: الطلب على الرحلات الجوية قد لا يتعافى حتى 2024

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر الاثنين إن الشركة تتوقع أن يشغل المسافرون ما يصل إلى 60 في المئة من المقاعد على بعض رحلاتها على مدى الشهرين القادمين مع إعادة بناء شبكتها تدريجيا، لكن تعافيا كاملا قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.

وتقول الناقلة المملوكة من قبل الدولة القطرية إنها ستبدأ استئناف الرحلات هذا الشهر إلى بعض الوجهات التي اضطرت إلى تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

وأبلغ أكبر الباكر رويترز "سأندهش للغاية إذا حدث شيء قبل 2023- 2024".

ونقلت جريدة "الوطن" السعودية في وقت سابق، عن عدة مواقع مختصة بحجوزات السفر من مطارات المملكة العربية السعودية، أن هناك انخفاض في أسعار الرحلات الدولية بنسبة تتراوح بين 40 في المئة إلى 60 في المئة.

كما أطلقت الخطوط الجوية القطرية والإماراتية والمصرية ميزة جديدة تمنح المسافرين مرونة كبيرة بما يتناسب مع خطط سفرهم، سواء بتغيير مواعيد الحجوزات أو إلغاء التذكرة واستبدالها مجاناً وفقاً لعدد من الشروط والأحكام.