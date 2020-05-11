إحباط مخطط "إرهابي" يستهدف الأمن التونسي غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إحباط مخطط إرهابي، قالت إنه كان يستهدف عسكريين وأمنيين في القصرين غربي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها نشر على موقعها، أن وحدات الجيش رصدت تحركات مشبوهة لمركبات في المنطقة وبعد تفتيشها تم العثور على بعض المعدات المخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة.

وجاء في البيان "أحبطت الوحدات العسكرية العاملة بمرتفعات القصرين مخطط تحضير لعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين. حيث رصدت وحدات الجيش الوطني مساء الأحد، تحركات مشبوهة، وبتفتيش المنطقة التي ظهرت فيها الحركة وتمشيطها تم العثور على مخبأ يحتوي على قارورة غاز وحاشدات وأسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة الامونيتر وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة".

وأضاف "وقد تعاملت معها تشكيلة من الهندسة العسكرية على عين المكان قبل تسليمها، بإذن من النيابة العسكرية، إلى وحدة التوقي من الارهاب للحرس الوطني العاملة بالمنطقة".

وكانت تونس قد فرضت حالة الطوارئ منذ عام 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما أدى إلى مقتل اثني عشر عنصرًا أمنيًا.

وشهدت تونس في السنوات الماضية عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن والجيش والسياح الأجانب.