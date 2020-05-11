بمشاركة ولي العهد... ملك الأردن يصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة كورونا

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المتاحة في البلاد، لتجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يزور مديرية الدفاع المدني، ويؤكد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لتجاوز أزمة كورونا وتوفير الحماية للمواطنين".

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور مديرية الدفاع المدني ويؤكد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لتجاوز أزمة كورونا وتوفير الحماية للمواطنين #الأردن pic.twitter.com/pKs8i0rvyI — RHC (@RHCJO) May 11, 2020

وقالت وكالة أنباء "عمون" الأردنية، إن "القائد الأعلى للقوات المسلحة أشاد بالمستوى المتطور لمنتسبي الدفاع المدني والأداء المتميز، الذي أظهروه منذ بداية أزمة كورونا، وعملهم الدؤوب على مدار الساعة لتلبية النداءات الطارئة للمواطنين".

ونشرت صفحة الديوان الملكي الأردني تدوينة أخرى قالت فيها إن "الملك عبدالله الثاني أكد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، ضرورة تشديد الإجراءات الصحية على المعابر الحدودية كافة، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة".

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ضرورة تشديد الإجراءات الصحية على المعابر الحدودية كافة، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا داخل المملكة #الأردن pic.twitter.com/vwZT3ZPRNq — RHC (@RHCJO) May 11, 2020

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الأردن وصل إلى 540 حالة، حتى الآن بينهم 9 وفيات.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏شملت حظر الطيران وإعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق المصانع ودور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.1 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 283 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.