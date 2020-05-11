الجيش الليبي يكشف عن سلاح "الوفاق" الرئيسي الذي أطال عمر المعركة

صرح المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن السلاح الرئيسي الذي تستخدمه قوات حكومة الوفاق في المعارك بمدينة طرابلس هو الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن هذا السلاح له تأثير كبير وأدى إلى إطالة أمد المعركة.

بنغازي - سبوتنيك. وقال المسماري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" حول تأثير استخدام الطيران المسير في المعركة إن:

"له تأثير كبير بالتأكيد خاصة عندما يتم استخدامه بكثافة"، موضحا "نحن الآن في منطقة طرابلس، منطقة الحظر الجوي، تتم السيطرة لوسائل الدفاع الجوي، وتعتبر ممتازة جدا، الطيران لا يستطيع القيام بأي عملية قصف في منطقة الحظر الجوي، على الإطلاق، نهائيا. لدينا المنطقة التي تعاني الآن، هي منطقة "الوطية" لأنه لا يوجد بها وسائل دفاع جوي حديثة، وبالتالي تعتمد على وسائل قديمة، ولكن في بعض المرات تسقط الطائرات المسيرة".

وتابع "لكن الآن العدو يستخدم في أكثر من مطار وفي أكثر من منطقة وسلاحه الرئيسي الآن هو الطائرات المسيرة وله تأثير كبير جدا، عطل المعركة وأطال من عمر المعركة في طرابلس".

وأوضح المسماري أن "هناك أكثر من موقع لانطلاق الطائرات المسيرة.. هم لديهم مواقع رئيسية ومواقع تبادلية، مثلا مطار مصراتة، ولديهم مهابط داخل مدينة أخرى، لأنه لا يحتاج إلى مهابط طويلة، وهناك مهابط جنوب مدينة… في منطقة كاباو في أقصى الغرب، في منطقة مالوت، في منطقة زوارة، في منطقة الحماد الحمراء، هناك مهابط لشركات نفط يتم استغلالها للطيران المسير".

وحول تقدم قوات الجيش الليبي داخل طرابلس، قال المسماري "المهم ليس هو التقدم داخل العاصمة، المهم هو القضاء على الرؤوس الإرهابية وعلى المتطرفين التكفيريين. هذا حصل، حتى هذه اللحظة هناك ميليشيا تم القضاء عليها من مدينة مصراتة. إذا القضاء على أكبر عدد خارج المدينة أفضل بكثير من القضاء عليهم داخل المدينة".

وأكد المسماري أن هناك تعليمات باستخدام أقصى قوة لإنهاء المعركة مع الحفاظ على الأرواح، إذ قال "الآن بعد فشل كل المحاولات لفرض هدنة إنسانية، أعطيت التعليمات بالتقدم باستخدام أقوى قوة نارية متوفرة، مع المحافظة على أرواح المدنيين، وهذه هو التحدي الذي أمامنا الآن، كيف نحافظ على أرواح المدنيين مع استخدام القوة الكاملة، وسنحتاج إلى خبرات قوية جدا، ونحن الآن نعمل على تنفيذ هذه الأوامر".