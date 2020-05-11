مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا لأول مرة

سجلت مصر، اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بوباء "كوفيد-19"، للمرة الأولى، مقارنة بالأيام الثلاث الماضية، بإحصاء 346 إصابة خلال 24 ساعة.

وكان عدد الإصابات اليومية خلال الثلاثة أيام الماضية قد تجاوز 400 حالة في كل يوم.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المصرية اليوم فقد "تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وأضاف البيان "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 533 حالة وفاة".