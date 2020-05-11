"الحشد الشعبي" يعلن القبض على 15 عنصرا من "داعش" في نينوى العراقية

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة نينوى شمالي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وذكر الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني أن "قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت، مساء اليوم، عملية أمنية محكمة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 15 عنصرا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي"، موضحا أن "العملية نفذت خلال وقت الإفطار".

ويشهد العراق مؤخرا هجمات متقطعة ينفذها التنظيم الإرهابي، وكان الحشد الشعبي، ذكر في بيان على موقعه الإلكتروني، قبل أيام، أن "قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة العيث شرق صلاح الدين"

وأضاف "قتلت قوات اللواء 21 في الحشد الشعبي 4 عناصر التنظيم الإرهابي حاولوا التعرض لقطعات اللواء شرق صلاح الدين".

وأوضح البيان "أن مدفعية اللواء 21 في الحشد الشعبي قصفت، مساء اليوم، مركبة بداخلها 4 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي حاولت التقرب لقطعات اللواء شرق صلاح الدين".