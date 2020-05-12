السعودية تفرض حظر تجوال كلي في إحدى المحافظات

تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تطبيق حظر تجوال كلي لمدة 24 ساعة في إحدى المحافظات.

وقالت الداخلية السعودية إنه في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا تقرر منع التجوال في محافظة بيش بمنطقة جازان مع منع الدخول والخروج منها.

وتابعت الداخلية حسبما نقلت صحيفة اليوم السعودية، إنه يسمح للسكان فقط بالنزول لقضاء احتياجات ضرورية فقط مثل الصحة والتموين.

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وقصرت الداخلية ركوب السيارة على شخص واحد فقط في المنطقة.

وحسب السلطات السعودية، فقد تأكد إصابة أكثر من 40 ألف شخص بفيروس كورونا، بينما توفي 255 حالة حتى الآن، وشفي من الفيروس 12737 حالة.