السعودية... كشف مصير رواتب وعلاوات الموظفين خلال أزمة كورونا

لن تمس الإجراءات الاقتصادية الصارمة في السعودية رواتب وعلاوات الموظفين، بحسب ما علمته صحيفة "عكاظ" من مصادر مسؤولة.

وبحسب الصحيفة، أشارت المصادر إلى حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص لصرف الرواتب، مؤكدة التزام الحكومة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها وصرفها في موعدها الثابت.

وأوضحت المصادر أن إيقاف بدل غلاء المعيشة ضمن القرارات الأخيرة جاء ليتماشى مع ظروف المرحلة، حيث أن البدل يعد دعما إضافيا على الرواتب.

وكشفت المصادر أن تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030 والمشاريع الكبرى قدرت بنحو 30 مليار ريال، ضمن خطة تخفيض كبرى شملتها العديد من النفقات التشغيلية والرأسمالية بنحو 100 مليار ريال، لتخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا المستجد.

ورغم تخفيض الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى، سيستمر العمل عليها دون توقف.

وأشارت المصادر إلى أن الدولة رصدت 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه.

وتوقعت المصادر أن مراجعة مزايا موظفي الهيئات الحكومية من شأنه أن يخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية.

وكشفت المصادر أن الصادرات غير النفطية تراجعت منذ بداية أبريل/نيسان إلى يوم 22 من الشهر ذاته بمعدل 31.7%.