القنصلية العامة الروسية في دبي تعلن استئناف العمل اعتبارا من اليوم

أعلنت القنصلية العامة الروسية في دبي، اليوم الثلاثاء، عن استئناف العمل اعتباراً من اليوم، 12 أيار/ مايو، ولكن فقط لتسليم وثائق جاهزة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء على حساب القنصلية في "تويتر": "القنصلية العامة لروسيا في دبي تفتح أبوابها من 12 أيار/مايو هذا العام فقط لتسليم وثائق جاهزة، من الساعة 10:00 حتى 13:00، من الاثنين إلى الخميس".

وذكرت القنصلية العامة زوارها بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات الواقية، وإلا سيتم حظر دخول أراضي البعثة الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قررت قيادة القنصلية العامة تعليق عملها مؤقتًا، بسبب تفاقم الوضع الوبائي في دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تفشي "كوفيد-19" وللحد من انتشاره.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏