"داعش" يختطف فلاحين ويحرق محاصيلهما الزراعية شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، أن عناصر من "داعش" اختطفوا فلاحين اثنين وأحرقوا محاصيلهما الزراعية في قضاء خانقين شمالي العراق .

وقالت الخلية في بيان، إن " مجموعة إرهابية داعشية أقدمت على اختطاف فلاحين اثنين من مزرعتهما في قرية مخايس بقضاء خانقين بمحافظة ديالى وحرق محاصيلهما من الحنطة والبالغ مساحتها 3 دونم وحرق 3 جرارات زراعية". وفقا لـ"السومرية نيوز".

وأضافت الخلية في بيانها إلى أنه "تم العثور على جثث المخطوفين بالقرب من حقولهما الزراعية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".