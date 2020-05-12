الرئيس عون يوجه تحية لأطباء لبنان ويدعو المواطنين للبقاء في منازلهم

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إعادة النظر بالترتيبات والتدابير المتخذة وتشديد إجراءات الوقاية والحماية من وباء فيروس كورونا المستجد في لبنان.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن عدد​ الإصابات​ ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون ​الحجر المنزلي​ الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية.

ووجه الرئيس عون تحية إلى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، وقال بهذه المناسبة: "تحية إلى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الإنسانية، لقد عشنا معهم ولا نزال كفاحهم من أجل الاهتمام بمرضى الكورونا على رغم المخاطر التي تتهددهم"​​​​​​​.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي في بيان، اليوم الأحد، تطبيق حظر التجول في البلاد بدءا من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، وذلك في إطار إجراءات منع تفشي كورونا.

يأتي ذلك على خلفية تزايد المخاوف في لبنان من موجة ثانية لفيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد المصابين بين المقيمين والوافدين من الخارج.

وارتفع إجمالي الإصابات بـفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 823 حالة، منهم 26 حالة وفاة، و234 حالة شفاء.