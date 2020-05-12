الجيش السوري يطهر أراض بمساحة 1.5 هكتار من الألغام

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الثلاثاء، بقيام العسكريين السوريين بإزالة الألغام من 1.5 هكتار من الأراضي، خلال الــ24 الساعة الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز الإخبارية بهذا الشأن: "قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام، على مساحة 1.5 هكتار، وذلك في مدينة دوما ومزرعة محمود وحوش الفرح (في محافظة دمشق)، وجاسم والحرة (في محافظة درعا). كما عثرت الوحدات على 29 عبوة ناسفة وقامت بتدميرها".

ولوحظ أيضا، كما في الأيام السابقة، عدم عودة لاجئين من دول أخرى إلى سوريا.

كما أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، يوم الأحد الماضي، بقيام العسكريين السوريين بإزالة الألغام من 1.7 هكتار من الأراضي خلال الــ24 الساعة الأخيرة.