السيسي يوجه رسالة إلى فرق التمريض: يؤدون رسالتهم بجد وشرف

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى العاملين في مجال التمريض في مصر.

وقال السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه يقدم التحية والاحترام إلى العاملين في مجال التمريض وذلك في يوم التمريض العالمي.

في يوم التمريض العالمي، وبالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه. pic.twitter.com/cTReIuJ6Gp — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 12, 2020

وتابع السيسي "بالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري أقدم التحية للممرضين".

وأضاف السيسي:"تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه".

ويوافق يوم التمريض العالمي، 12 مايو من كل عام، وقد تم اختياره للاحتفال في عام 1974 حيث يوافق الذكرى السنوية لميلاد البريطانية فلورانس نايتينجيل التي أسست التمريض الحديث.