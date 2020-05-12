باحثة علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي لديه الكثير من الأوراق للضغط على إسرائيل ولكن

قالت سيلين الجريزي الباحثة في العلوم السياسية إن هناك قوانين دولية يجب احترامها، والضفة الغربية منطقة متنازع عليها بموجب هذه القوانين، وبالتالي هناك أوراق كثيرة في يد الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل.

وأوضحت سيلين الجريزي لراديو سبوتنيك، أن هذه الأوراق تتمثل في الكتلة الاقتصادية الأكبر التي تتعامل معها تل أبيب، كذلك هناك برنامج آفاق للابتكارات العلمية والذي يموله الاتحاد الأوروبي وتحظى فيه إسرائيل بنصيب الأسد، وهناك أيضا الطرق الدبلوماسية ووسائل المقايضات على صفقة القرن.

واستبعدت الجريزي أن يصدر قرار بمعاقبة إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي وأن يكون قابلا للتنفيذ، موضحة أن هناك دولا كالنمسا والمجر تظهر دعما كبيرا لإسرائيل، ومع ذلك ربما تصدر قرارات أحادية في هذا الشأن.

وأكدت سيلين الجريزي عدم اعتقادها في أن القرار حال صدوره سيكون رادعا أكثر من كونه فزاعة لإسرائيل، وكورقة تهديد إعلامي، فيما ستكون هناك مجموعة مقايضات ونقاشات بعد ذلك.

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة ضم اسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة في اجتماعهم يوم الجمعة القادم، وقد حثت فرنسا أعضاء الاتحاد للرد بشكل صارم على التهديدات الإسرائيلية.

وتتفق بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج أيضا على مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية ضد اسرائيل خلال الاجتماع وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو/تموز في بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية.