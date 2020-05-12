ضجة في مصر بسبب كوبري يطل على شرفات الشقق... ومسؤول يفاجئ الساخرين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجة كبيرة وموجة سخرية واسعة خلال الساعات الماضية بعد نشر صور لإنشاء أحد الكباري في شارع الهرم الشهير بمحافظة الجيزة، الواقعة جنوب العاصمة القاهرة.

وأظهرت الصور المتداولة الكوبري المسمى "محور الملك عبد الله" على مسافة قريبة جدًا من العمارات، وكأنه ملاصق لشرفات الشقق السكنية، ما دفع عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، محمد فؤاد للتقدم ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح الأمر.

متخيلين أن ده كوبري بيتعمل في الهرم، يعني ممكن تلاقي واحد بيقول لسواق التاكسي نزلني عند شقة الأستاذ عادل الدور الخامس لو سمحت أو لا قدر الله لو حصل حادثة تلاقي الميكروباص عندك في أوضة النوم!!! pic.twitter.com/pJd1ad0o1t — Hazem (@7azem3mad) May 11, 2020

غير أن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، قال إن العقار الذي يظهر ملاصقا تماما لمحور ترعة الزمر مخالف لخط التنظيم، مشيرا إلى أن لجنة من الجهاز وهيئة المساحة ومحافظة الجيزة قررت نزع ملكية 20 ألف متر مسطح مع تعويض المتضررين من المشروع بإجمالي 250 مليون جنيه.

وأضاف نصار، في تصريحات لموقع الشروق، أنه من المقرر إزالة العمارات المتعارضة مع المشروع، وسيتم تعويض أصحابها، متابعا: لكن هناك عمارات مخالفة لا تعويض لها، وقد يصرف لسكانها تعويضا اجتماعيا بعد أعمال الإزالات.

وقال نصار في تصريحات أخرى لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، إن الصورة تم أخذها من زوايا محددة تبين أن الكوبري ملاصق تمامًا للعمارات، لكن في الواقع توجد مسافة بين البلكونات والكوبري.

من جانبه قال محمد معوض صاحب العمارة الملاصقة للكوبري إن العمارة ليست مخالفة، وإنه لم يتعدّ على حرمة الطريق.

كوبرى نصر الدين الجديد في الهرم ممكن يكون باب رزق ممتاز لكل الشقق إللى فاتحه عليه ، ممكن نشوف عليه مستقبلا ورش للسيارات ومحلات بقالة وملابس جاهزة ومطاعم بالاضافة لمحلات عصير القصب ،،، ارزاق . pic.twitter.com/YN4F77bpD2 — Gamal Salama (@GamalSa24627754) May 11, 2020

وأكد معوض، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه لن يتقدم بأي شكوى للجهات المسئولة، قائلا: "ده مشروع قومي ومستحيل أعمل شكوى ضده".

وأوضح معوض أن قرب الكوبري من العمارات حدث في منطقة وسط البلد، حيث أصبحت الكباري ملاصقة للبلكونات، قائلًا إنه لم يتضرر أحد.

وأكد أحد المهندسين التنفيذيين بمشروع محور ترعة الزمر بالجيزة، أن 4 عقارات مخالفة ببروز، بمحيط كوبرى محور ترعة الزمر بالجيزة المار بشارع نصر الدين، أدت لتلاصق الكوبرى بها نظرا لبروزها عن خط التنظيم في الشارع وهو ما أدى إلى ظهور الكوبرى ملاصق لها.

وأضاف المدير التنفيذي بالشركة المنفذة، لـ"اليوم السابع"، أن المسافة بين العقارات والمحور 3 أمتار ولكن أمام الـ4 عقارات المخالفة أقل من ذلك، ما أدى لظهور الصورة كأن الكوبرى ملاصق للمبنى، مشيرا إلى أن ذلك ليس خطأ فنى ولكن مخالفة في إنشاء العقارات المذكورة ومع استكمال المحور ستظهر المسافات 3 متر بين باقى العقارات.

أصبحت هذه الصور حديث وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكالعادة تم حمل الموقف على طريقة طريفة حيث قال أحد مستخدمي "تويتر": "دا الوحيد اللي يبقى ع السرير ومديره يكلمه إنت فين يقوله على الدائري وميبقاش كداب".

وأضاف آخر: "الكوبرى الجديد ممكن يكون باب رزق ممتاز لكل الشقق اللى فاتحة عليه، ممكن نشوف عليه مستقبلا ورش للسيارات ومحلات بقالة وملابس جاهزة ومطاعم بالإضافة لمحلات عصير القصب.. أرزاق".