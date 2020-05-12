سفارة إسرائيل تعلق بآية من القرآن على "منظر رائع" في السعودية

أثار أحد المشاهد الملتقطة من سماء المملكة العربية السعودية، إعجاب "السفارة الإسرائيلية المفترضة في الخليج" التي علقت عليه بآية قرآنية.

وعبرت السفارة الافتراضية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن إعجابها بهذا "المنظر الرائع"، مستشهدة بآية من سورة الزمر في القرآن.

وهطلت خلال الأسابيع الماضية أمطارا من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عدة في السعودية شملت، أبرزها تلك التي هطلت على منطقة تبوك.

امام هذا المنظر الرائع من السعودية يستحضرنا قوله تعالى في سورة الزمر: "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ" https://t.co/3pRYxIf5Qv — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) May 12, 2020

وجذبت الأمطار الأهالي للخروج إلى الصحراء والمتنزهات، للاستمتاع بجريان السيول، إذ كونت الأمطار المنحدرة من قمم الجبال مياها هادرة اخترقت مدرجات وصخور الجبال لتشكل شلالات رسمت لوحة خلابة.

ودفعت الأمطار الأهالي للخروج باكرا للاستمتاع بالأجواء الخلابة، فيما استوقفت الشلالات الأهالي وهواة التصوير لمعاينة المشهد والتقاط الصور التذكارية.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم شملت مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة والرس، والنبهانية، والأسياح، وعقلة الصقور، وضرية، وعيون الجواء، والشماسية، والخبراء ورياض الخبراء والمذنب والبكيرية والبدائع.

كما شملت الأمطار مركز الطرفية و الصمعورية، والشبيكية، ودخنة، وعطاء، وأبانات، والبتراء، والقوارة، والفوارة، وشري، والمدرج، وأبا الورود، والصبيح، والدليمية، والذيبية، والقرين، والعمار، والبطين، والظاهرية، والشيحية وقبه، وعدد من المراكز التابعة لمنطقة القصيم.