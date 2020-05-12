الحكومة السورية تصرف منحة "بدل تعطيل" للعمال من فئات محددة

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، صرف منحة مالية للعمال من الفئات الأكثر تضررا في المجتمع السوري نتيجة الإجراءات المتخذة بسبب فيروس كورونا.

وقرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، اليوم، البدء بصرف منحة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف ليرة سورية، تصرف لمرة واحدة فقط، لكل عامل من العمال المياومين والموسميين وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضرراً في فترات الحجر الصحي.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن هذا الإجراء يأتي كجزء من الجهود الحكومية ضمن خطة الاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي أقرها مجلس الوزراء السوري.

وتوزع المنحة على دفعات، وستشمل الدفعة الأولى نحو 20 ألف عامل في قطاعات السياحة بمختلف مجالاتها مثل المنتزهات والمنشآت السياحية والأدلاء السياحيين وغيرهم من عمال في مختلف القطاعات المتعلقة بالمجال السياحي.

وتشمل المنحة سائقي السرافيس وقطاع البناء والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية والمهن التراثية المسجلين في الموقع الرقمي الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاستمرار بوضع آلية تدقيق محكمة لبيانات الأشخاص المسجلين على الموقع، وفق معايير تستهدف القطاعات المتضررة بحيث يتم اعتماد صرف المنح للأسماء المقبولة في غضون من خمسة إلى ستة أشهر.