دبي تسخر أعلى مبنى في العالم لخدمة مرضى كورونا... فيديو

تحول برج خليفة، أعلى مبنى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إلى صندوق تبرعات تتلألأ أضواؤه لجمع التبرعات لتوفير الغذاء لسكان الإمارات الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

بيعت مصابيح الإضاءة الخارجية البالغ عددها 1.2 مليون مصباح في البرج بعشرة دراهم (2.7 دولار) للمصباح الواحد أي ما يكفي لشراء وجبة. ومع تدفق التبرعات أضيئت كل المصابيح وأصبح بإمكان الناس شراء وحدات الإضاءة في قمة البرج. وفقا لـ"رويترز".

وقد أثرت الجائحة بشدة على اقتصاد دبي المركز الإقليمي للسياحة والأعمال والتي يوجد فيها أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وفقد كثيرون وظائفهم أو انخفضت دخولهم. وسجل عشرات الألوف من العمال الوافدين، الذين يعيشون في كثير من الأحيان في مساكن جماعية مكتظة حيث يسهل انتشار الفيروس، طلباتهم للعودة إلى بلادهم.

قالت المتبرعة شيرين هاريس في تعليق عام على موقع المبادرة الخيرية "آمل أن تستمتعوا بوجبة شهية مغذية. نحن نأخذ الأمور على أنها من المسلمات لكن الحياة لها طريقتها في تعليمنا كيف نفيق".

برج خليفة يضيء بأكثر من 860,000 ضوء دعماً لحملة 10 ملايين وجبة. للتبرع قم بزيارة https://t.co/CCpIbbD8kJ #ضوء_واحد_وجبة_واحدة #أطول_صندوق_تبرعات_في_العالم pic.twitter.com/beFSfiv7RP — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) May 10, 2020

وسجلت الإمارات 19661 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس و203 وفيات لتحتل المركز الثاني في عدد الوفيات بعد السعودية بين دول الخليج العربية.

وقالت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنظم المبادرة إن صندوق التبرعات جمع أموالا تكفي لأكثر من 1.2 مليون وجبة حتى الآن.

وتمثل المبادرة جزءا من حملة لتدبير عشرة ملايين وجبة للأسر محدودة الدخل خلال شهر رمضان تنظمها المؤسسة التي يرعاها الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات.