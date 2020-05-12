دولة عربية تسمح للمكاتب بالعودة لساعات العمل الطبيعية بعد رمضان

أظهر تعميم صادر عن اقتصادية إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، تحديثا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالمكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية.

وأكدت صحيفة "البيان" مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بموجب هذا التعميم السماح بعودة ساعات عمل المكاتب في دبي لطبيعتها بعد شهر رمضان.

وذكر التعميم أنه إضافة إلى الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات المعلن عنها سابقا بخصوص الأنشطة الاقتصادية، سيتم السماح بساعات العمل المعتادة بعد شهر رمضان، فيما سيتواصل العمل لمدة 6 ساعات خلال الشهر، مع الالتزام بتوقيت حظر التجوال.

وأكد التعميم على ضرورة الحفاظ على سعة بنسبة 30% من المساحات المشتركة، وداخل المباني المكتبية ونسبة 30% من الموظفين، والسماح للأشخاص المتواجدين في المصاعد بسعة لا تزيد عن 30%.

ونقلت الصحيفة عن اقتصادية دبي، أنه يمكن فتح أماكن الاستراحة للاستخدام من قبل الأفراد بشكل صارم لاستهلاك الطعام والشراب، مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بمسافة مترين.

ولفت تعميم اقتصادية دبي إلى أنه يجب استخدام أواني وأكواب يمكن التخلص منها، ويجب وضع ملصق عند مدخل الاستراحة حول العدد الإجمالي للموظفين المتواجدين في الاستراحة بوقت واحد مع ضرورة الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى منع وجود أجهزة توزيع المياه وتعقيم أجهزة القهوة بعد كل استخدام، أو مرة واحدة كل ساعة على الأقل.