"فلسطين الفعلية"... الكشف عن أخطر ما كانت تخططه إسرائيل للأردن

ذكرت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، بين عشية وضحاها، كان بمثابة فشل استراتيجي وعسكري لإسرائيل.

ونقلت القناة عن المؤرخ العسكري، أوري ميلشتاين، أن إسرائيل وضعت نصب أعينها أهداف استراتيجية، عسكرية وسياسية، لكنها لم تتحقق، وبأن العملية العسكرية في لبنان كان مخططا لها عدة أيام فحسب، وهي الحرب التي بدأت في عام 1982، ولكنها استمرت حتى العام 2000.

وأوضح ميلشتاين أنه سمع من آريئيل شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي، إبان حرب لبنان الثانية (حتى الانسحاب في العام 2000)، ورئيس الوزراء الأسبق، أن دخول القوات الإسرائيلية لبنان سيعمل على هروب الفلسطينيين إلى الأردن، وهو ما يحوَّل الأردن إلى فلسطين بعد السيطرة الكاملة عليه، كما حاول الإسرائيليون أن يخططوا فيما بعد.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن شارون كان يرغب، دوما، في جعل الأردن فلسطينا، أو أن الأردن هو فلسطين الفعلية، بحسب مزاعمه، وبأن شارون أراد أن يكون هناك شرق أوسط جديد، أو يكون هناك نظام سياسي وعسكري جديد في الشرق الأوسط، بعد دخول إسرائيل الأراضي اللبنانية.

ويشار إلى أن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أعلن في الخامس والعشرين من مايو/ أيار 2000، الانسحاب من لبنان، في خطوة أحادية الجانب.