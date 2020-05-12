وزيرة السياحة السابقة: الأردن يتيح التجول الافتراضي في متاحفه ومدنه الأثرية

قالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية السابقة، مها الخطيب، إن الأردن بصدد إطلاق مبادرة لجولة افتراضية في متاحفه ومدنه الأثرية.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات يعتزم العديد من الدول إطلاقها لمواجهة العزلة السياحية المفروضة بسبب وباء كورونا.

وتوقعت الوزيرة السابقة نجاح هذه المبادرة "لأن الأردن لديه الكثير من المعالم الحضارية التي يندر وجودها في العالم والتي يتطلع إليها من يعشقون "السياحة المثقفة".

وأوضحت أن هذه المبادرات خلال العزلة من شأنها زيادة الوعي الثقافي والسياحي، وأنه آن الأوان لإعطاء وقت وجهد للسياحة الداخلية.

وحول أهمية تلك المبادرات قالت الخطيب إن البلدان التي تطلق تلك المبادرات متمثلة في جولات افتراضية داخل مناطقها السياحية، تحاول جذب انتباه المهتمين بهذه المناطق وإعطاءهم فكرة عن الوجهة التي يرغبون في زيارتها حين يعود السفر الاعتيادي.

وكان المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، عبد الرزاق عربيات، قال إن الهيئة تعمل على تصوير المواقع السياحية في الأردن وإجراء جولة افتراضية من خلال تقنية الواقع الافتراضي "virtual tourism" وتصوير بتقنية 360 درجة، بالإضافة للتطبيقات التي تتيحها الشركات الريادية المختصة في القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الهيئة تتجه لترويج الغرف الفندقية عبر "الشراء المستقبلي" من خلال البرامج السياحية المتضمنة تخفيضاً على أسعار الغرف بنسبة تصل إلى 50%، مؤكداً أن الأفكار والبرامج والخطط كثيرة لإنقاذ القطاع السياحي.

وتوقع أن أول نمط سيعود للعمل بعد كورونا هو "السياحة الدينية"، خاصة أن الأردن يملك 42 موقعاً سياحياً دينياً، بالإضافة للسياحة العلاجية والمغامرة، والسياحة من دول المنطقة المجاورة للمملكة عبر تنقلهم من خلال المركبات.