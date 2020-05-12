السعودية تكشف عن رقم يتحقق لأول مرة في مواجهة كورونا

كشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2520 حالة تعاف جديدة.

ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم، الثلاثاء، عن العبد العالي، أنه بهذا الرقم ترتفع حالات التعافي إلى 15257، في حين تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل وفاة 9 حالات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264.

وبالمقارنة بين رقم حالات التعافي والإصابات الجديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، فإن هذا الرقم الجديد للمتعافين يعد أعلى معدل للشفاء يتم تسجيله بالمملكة، وجاء ذلك نتيجة الجهود المكثفة لتتبع الفيروس واكتشافه في بداياته، عن طريق زيادة عدد الفحوصات، وعزل الأماكن التي انتشر فيها المرض والحرص على عدم انتقاله لأماكن أخرى.

وكانت السعودية قد شهدت، أمس الاثنين، تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق

وحذر العبد العالي في المؤتمر الصحافي حول مستجدات الجائحة، من التجمعات العائلية، مشيرا إلى أن ارتفاع إصابات الأطفال والنساء بسببها.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وأشار الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما كانت النسبة بين جنسيات متعددة أخرى 62% من الحالات. مؤكدا بأن 0.6% فقط هي نسبة الوفيات بالوباء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 290 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.