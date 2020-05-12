السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي لمصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".

ووفقا لمتحدث الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، تناول الاجتماع تطورات مشروعات وزارة الزراعة في مختلف المجالات، وكذا مشروع تنمية سيناء.

ووجه أيضا الرئيس المصري بزيادة حجم الدعم المقدم للمشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته.

وأشار إلى أهمية دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية.

كما وجه السيسي بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة المصرية.