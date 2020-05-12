مصر… قرار جديد بشأن موعد عودة العمل في المحاكم

ذكرت ذلك صحيفة "الجمهورية" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن القرار، طالب بالتشديد على الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء .

وسجلت مصر، أمس الاثنين، انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، للمرة الأولى، مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية، بإحصاء 346 إصابة خلال 24 ساعة.

وكان عدد الإصابات اليومية خلال الثلاثة أيام الماضية قد تجاوز 400 حالة في كل يوم.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، فقد "تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 8 أشخاص.

وأضاف البيان "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة".