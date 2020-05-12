السعودية تستأنف عقد الجلسات القضائية عن بعد يوم الغد

قرر رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري السعودي، اليوم الثلاثاء، استئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد في عموم محاكم المظالم في البلاد.

وأصدر رئيس الديوان الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارا باستئناف عقد الجلسات القضائية اعتبارا من يوم الغد الأربعاء، وفق خطة مرحلية للتقاضي الإلكتروني.

وتسعى السعودية من خلال تطبيق هذا القرار لإتمام منهجية تحويل قضاء ديوان المظالم إلى تقاض إلكتروني متكامل، وتطوير أساليب التقاضي الإلكتروني على نحو متميز يجعل الخدمات القضائية أكثر يسرًا وسهولة، مع مراعاة الصحة العامة، عبر عدد من الإجراءات الاحترازية.

وبحسب موقع "عاجل" قام المتخصصون وفرق العمل بإجراء جميع الاختبارات التجريبية لبيئتها الفعلية من حيث أمن المعلومات، وزودت بأهم المتطلبات والإمكانيات اللوجستية والمادية.

وتم إعداد خطة تقنية إلكترونية شاملة لتنفيذ وتسريع وتيرة إنجاز أعمال التقاضي، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب العاملين في السلك القضائي ومعاونيهم للتأكد من جاهزيتهم لبدء مرحلة القضاء الإلكتروني.

وأوكل رئيس الديوان مهام الإشراف على مراحل تنفيذ الخطة القضائية إلى نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية علي بن محمد السلطان.

وتضمن القرار آلية لمتابعة الأعمال والإشراف عليها بشكل مستمر، ومعالجة ما يطرأ من مستجدات وأوضاع تقنية والتنسيق مع رؤساء محاكم الديوان لبدء مرحلة التنفيذ وبما يضمن جودة المخرجات.