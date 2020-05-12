تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ملك البحرين والرئيس المصري

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من حمد بن عيسى ملك البحرين.

ووفقا لمتحدث الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، تناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، وذلك في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أنه "تم بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك".

وتابع "تم خلال الاتصال التباحث بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوضح أنه "تم التوافق حول التنسيق المشترك في هذا الإطار من خلال تبادل أفضل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية".