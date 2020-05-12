الفخفاخ: لن أخضع لأي ضغط وحكومتي وطنية بامتياز

قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، إن حكومته هي ''حكومة وحدة وطنية بامتياز، مؤكدا أن الائتلاف الحكومي قابل للتوسّع في المستقبل''.

ووفقا لموقع راديو "موازيك" التونسي، اعتبر الفخفاخ حوار بثه تلفزيون "فرانس24"، أن الثقة داخل الائتلاف الحكومي لم تظهر بعد".

وقال الفخاخ ''حصل بعض الانفلات داخل الائتلاف وأنا لا أحبذ ذلك''.

وحول إمكانية مشاركة حزب "قلب تونس" في الحكم، أجاب ''أجلنا هذه النقاشات بسبب أزمة كورونا التي تمثّل أولوية اليوم. لكل حادث حديث فيما بعد''.

وأكد ''لن أرضح لأي ضغط من أي كان، التوافق الواسع لم ينتج شيء للبلاد، أثبتت التجربة أن مثل تلك التوافقات لم تنتج غير الفشل".

وأوضح أن "بلاده في حاجة إلى 5 مليارات يورو إضافية لموازنة العام 2020 بينما يواجه الاقتصاد أسوأ أزمة له منذ استقلال البلاد في العام 1956 بسبب جائحة كورونا".