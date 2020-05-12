السعودية تحدد موعدا مبدئيا لعودة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اجتماعا عاجلا، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتحديد موعد مبدئي لعودة المسابقة.

ونشرت إدارة الرابطة بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، عبر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلاله الرابطة أنها بحثت الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل الحلول المتاحة والمتوفقة مع الظروف الحالية، والتي من أهمها تحديد الـ20 من أغسطس/آب المقبل موعدا أوليا لعودة الدوري.

مجلس إدارة رابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين يعقد اجتماعاً عاجلاً بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم pic.twitter.com/0ZplrIsWON — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) May 12, 2020

وأضاف بيان الرابطة أنه تم وضع السيناريوهات المقترحة في حال عدم مناسبة ذلك، على أن يكون بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات أزمة فيروس كورونا.

ولفتت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بحث إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية، مع الاستغناء عن استخدام تقنية الفيديو (الفار).

وسبق أن أشار عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي إلى إحتمالية إلغاء دوري المحترفين في بلاده، بسبب انتشار فيروس كورونا.