"أنصار الله": 11 غارة للتحالف على محافظة البيضاء

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي، بشن سلسلة غارات على محافظة البيضاء وسط اليمن.

موسكو – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن:

طيران التحالف نفذ 6 غارات على مديرية السوداية شمال محافظة البيضاء.

وأضافت أن التحالف استهدف بـ 5 غارات جوية منطقة قانية في الوهبية شمال البيضاء.

وكانت الجماعة قد أعلنت، الأحد، تعرض محافظة البيضاء إلى 11 غارة جوية شنها التحالف، توزعت بـ 10 غارات على منطقة قانية، وغارة أخرى على شبكة للاتصالات في مديرية الزاهر غرب البيضاء.