"لن يمر مرور الكرام"... إعلامية كويتية تحذر من "غضب السعودية"

حذرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الأربعاء، من "غضب السعودية"، مؤكدة أن المساس في أمنها وأمانها لن يمر مرور الكرام.

وقالت في رسالة عبر حسابها على "تويتر": "المملكه العربيه السعوديه العمق الإستراتيجي لكل دول الخليج الراضي والزعلان .. والمساس في أمنها وأمانها من كائنٍ من كان لن يمر مرور الكرام ولكم في غزو #الكويت وتحريرها بسبع شهور فقط ... عبره لمن لايعتبر ... إتقوا شر غضب دوله يحكمها خدام الحرمين الشريفين ويعاضدها في ذلك دول الخليج".

— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 13, 2020

​وكانت السلطات المختصة في الكويت أصدرت قرارا بمنع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول البلاد برفقة شخص سعودي، بسبب الظروف الراهنة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت فجر السعيد خلال مقابلة مع برنامج "ترند" نشرها عبر حسابه على "تويتر": "الأول أحب أشكر كذا دولة خليجية بعد ما رفضت الكويت دخولي لأن اللي كان معي سعودي، لأن المملكة العربية السعودية سمحت بدخولنا مع المواطن السعودي وقالت لو فيه كويتيين كمان يدخلوا نقعد معززين في فندق 5 نجوم للحجر الصحي إلى أن يتم السماح لدخول الكويت سواء عن طريق البر أو الجو".

وتابعت: "الإخوة في البحرين عرضوا علينا نفس العرض، بس أنا أقولكم شيء العرضين على رأسي سواء من السعودية أو من البحرين اللي هي بلدي الثاني والسعودية أيضا تاج راسنا، لكن أنا مواطنة كويتية ومن حقي أدخل إلى الكويت".

وأضافت فجر السعيد: "أنا في مصر في بيتي وفي وطني، أنا لا أتعامل مع مصر على أنها بلد سياحي، ومع كل ذلك أنا مصّرة إني آخذ حقي من بلدي طبقا للقانون والدستور وأيضا المرافقين وخصوصا أن اللي كان معايا من مواليد الكويت وما شاف بلده من قبل".