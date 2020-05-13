السودان يصدر أكثر من 175 ألف رأس ضأن إلى السعودية

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي السودانية عن تصدير أكثر من 175 ألف رأس ضأن إلى السعودية، في الفترة من أول أبريل/نيسان الماضي، وحتى منتصف مايو/أيار الجاري.