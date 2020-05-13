متوفى ينقذ حياة أربعة مرضى في السعودية

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن الرجل، الذي توفي في حادث مروري، أجريت له 3 عمليات استغرقت 6 ساعات. حيث تم استئصال القلب والكبد والكليتين، وذلك في مستشفى "التوام" في مدينة العين الإماراتية.
متوفى بالإمارات ينقذ حياة 4 مرضى بالسعودية | الاتحاد#برق_الإمارات pic.twitter.com/mwnaCfzbyf— برق الإمارات (@UAE_BARQ) May 13, 2020
وأجريت العمليات بمشاركة طاقم طبي سعودي من 11 كادرا، وبعد الحصول على موافقة ذوي المريض، وهي تعتبر أول عملية تبرع بالأعضاء تجرى في المستشفى.
ونقلت الأعضاء إلى المملكة العربية السعودية بواسطة فريق إخلاء طبي بالطائرة، ووضعت في محاليل وأجهزة طبية للحفاظ عليها.
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