المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية ضد الجيش اليمني

دعا رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، اليوم الأربعاء، قبائل وأنصار المجلس في محافظة حضرموت شرقي اليمن، إلى إطلاق عملية عسكرية ضد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

وقال ابن بريك وهو رئيس الإدارة الذاتية للجنوب في المجلس الانتقالي، عبر حسابه على "تويتر": "بعد علمنا اليوم بأن القيادات الإخوانية (حزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر أحزاب اليمن) المتواجدة في المنطقة الأولى سيئون جهزت تعزيزات وجمعت قوى إرهابية وأرسلتها إلى شقرة (محافظة أبين) بغرض دعم عناصر الإرهاب هناك".

— أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) May 13, 2020

وأضاف: "إننا في الإدارة الذاتية للجنوب. نعلن لكل قبائل وشباب ومقاومة حضرموت ابتداءً من يوم الخميس القادم بدء تدشين المقاومة العسكرية الجنوبية في وادي حضرموت وفي محافظات شبوة وأبين وأي مكان تتواجد فيه العناصر الإرهابية الإخوانية".

— أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) May 13, 2020

​وشهدت محافظة أبين مواجهات عنيفة، يوم الاثنين الماضي، بين القوات الحكومية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تبادل الطرفان فيها القصف المدفعي لساعات واستخدام الآليات الثقيلة، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى من الطرفين، طبقا لمصادر ميدانية.