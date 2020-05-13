دبي تخفف قيود كورونا وتفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق

قالت وسائل إعلام رسمية في الإمارات إن دبي سمحت بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء، وذلك في ظل تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت دبي، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل/ نيسان، الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، إنه تقرر فتح الحدائق العامة أمام الجمهور مع عدم السماح بأي تجمعات لأكثر من خمسة أفراد. كما سُمح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء وفق اشتراطات وقائية صارمة من أهمها التباعد بين الأشخاص.

اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تقر تعديلات طفيفة على تعليمات التخفيف الجزئي على قيود الحركة في الإمارة. https://t.co/8tm6qROr9s — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 12, 2020

​وسيتم أيضا استئناف رحلات الترام ووسائل النقل البحرية وسيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط، بحيث لا يتعدى عدد الأفراد خمسة. وستظل المساجد ودور السينما والشواطئ العامة والملاهي الليلية مغلقة.

وأعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، بدء الفحص المجاني لجميع مواطنيها وللعمالة المنزلية، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة والحوامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما.