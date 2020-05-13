الموت يفجع وزير الإسكان السعودي... وأمراء يقدمون التعازي

فجع وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، بوفاة نجله مهند، الذي انتقل إلى رحمة الله، أمس الثلاثاء.

ونعى الحقيل، ابنه المهند، وقال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله ابني المهند.. أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

— ماجد الحقيل (@majedhogail) May 12, 2020

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن مهند الحقيل الذي يدرس في المرحلة الثانوية توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة، فيما قدم أمراء، ومسؤولون، ودعاة، ونخب سعودية، ومشاهير، تعازيهم للوزير الحقيل وسط تعاطف واسع معه من قبل المواطنين.