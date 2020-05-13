جامعة سعودية تتخذ قرارا بشأن مدرس أهان النساء

أعلنت الجامعة الإسلامية في السعودية استبعاد عضو هيئة تدريس في الجامعة بعد ثبوت مخالفته بوضع سؤال مسيء في اختبار السنة التحضيرية.

وأصدرت الجامعة بيانا إلحاقيا للبيان الأول الذي صدر فيه توجيه التحقق في القصة التي أثارت جدلا واسعا في المملكة.

وقالت الجامعة في بيان نشرتها على حسابها على "تويتر"، إنه "ثبت وقوع المخالفة من قبل أستاذ المقرر، وأن تبريره بعد ذلك أمر غير مقبول، وبالتالي صدر قرار رئيس الجامعة باستبعاد عضو هيئة التدريس وعدم السماح له بالعمل في الجامعة".

​وقال الدكتور حسن العوفي المتحدث الرسمي للجامعة وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي: "بناء على ما ورد في تقرير المشرف على السنة التحضيرية، فقد تقرَّر استبعاد أستاذ المقرر، وعدم السماح له بالعمل في الجامعة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية الأخرى".

ونشر الطلاب الذين أجروا الاختبار الذي يتم عن بعد بسبب ظروف فيروس كورونا، نشروا صورة لأحد أسئلة مقرر اللغة الإنجليزية، وهو مقارنة بين المرأة العربية وغير العربية، ويتوجب عليهم اختيار واحدة من أربع إجابات اعتبروا أن جميعها مسيئة للمرأة العربية، والسؤال حول كون المرأة العربية أكثر بدانة من غير العربية، أو أكبر حجما أو أكثر عرضا أو أكثر رخصا.

#بروفيسور_في_الجامعه_يهين_بناتنا



دكتور فالجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره حط هالسؤال المهين فالاختبار ولما استفسروا منه الطلاب كان هذا تبريره



عذر أقبح من ذنب ولازم يتحاسب pic.twitter.com/cATBprg9i0 — صويلح Allegri (@soulh10) May 10, 2020

​وطالب عدد كبير من مستخدمي تويتر في السعودية بمساءلة عضو هيئة التدريس، مشددين على أن سؤاله يؤكد أنه شخص "عنصري"، وأهان المرأة العربية.

وكانت الجامعة الإسلامية أعلنت، أمس، متابعة ما تم تداوله حول سؤال وصف بـ"المسيء" في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية يدور حول المرأة العربية أثار غضب الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

​وقالت الجامعة في بيان لها: "وجه مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي بمتابعة ما تم تداوله حول سؤال مسيء ضمن الاختبارات الإلكترونية في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية في السنة التحضيرية للفصل الجامعي الحالي".

كما وجه بالتحقيق في الموضوع، مؤكدًا أن الجامعة لن تسمح ولن تتهاون مع أي إساءة أو مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نتائج التحقيق.