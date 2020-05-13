الجيش السوري يطهر أراض بمساحة 1.8 هكتار من الألغام

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، اليوم الأربعاء، بقيام العسكريين السوريين بإزالة الألغام من 1.8 هكتار من الأراضي، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إخبارية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: " نفذت وحدات الهندسة للقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مهام إزالة الألغام في دوما (محافظة دمشق) وجاسم والحارة (محافظة درعا). وتم تطهير 1.8 هكتار من الأراضي. وتم اكتشاف وتدمير 24 عبوة متفجرة".

وكما كان هو الحال في الأيام السابقة، لم تُسجل عودة لاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وكان الجيش السوري قد قام يوم أمس الثلاثاء، بإزالة الألغام من مساحة تقارب الـ 1.5 هكتار من المناطق المذكورة، بحسب ما جاء في بيان المركز.

كما أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، يوم الأحد الماضي، بقيام العسكريين السوريين بإزالة الألغام من 1.7 هكتار من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة المسلحين.