استمرار الهجمات الإرهابية شرقي العراق وارتفاع بحصيلة الجرحى

جرح عدد من المدنيين العراقيين، اليوم الأربعاء 13 أيار/مايو، إثر هجمات إرهابية ينفذها عناصر من تنظيم "داعش" استهدفت محافظة ديالى، شرقي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، أن إطلاق نار مباشر من قبل عصابات "داعش" الإرهابية، استهدف خلاله المدنيين في منطقة "الرعاية بناحية العبارة بمحافظة ديالى"، شرقي البلاد.

وأفادت الخلية بإصابة 3 مدنيين بجروح، إثر الاعتداء الإرهابي.

وأقدم تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤخرا، على اختطاف فلاحين اثنين من مزرعتهما في قرية مخايس بقضاء خانقين، بمحافظة ديالى، شرقي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيانات نقلتها مراسلتنا، يوم أمس، أن المجموعة الإرهابية، أحرقت محاصيل الفلاحين من الحنطة، والبالغ مساحتها 3 دونم، وحرق 3 جرارات زراعية.

وأكدت الخلية أنه قد عثر على جثث المخطوفين بالقرب من حقولهما الزراعية.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قتل مقاتلان اثنان من قوات الحشد الشعبي العراقي، إثر اعتداء إرهابي استهدفهما، في محافظة ديالى.

وقتل مقاتل من قوات البيشمركة العراقية التابعة لإقليم كردستان، مع زوجته، فيما أصيبت طفلتهما، يوم أمس الثلاثاء، إثر هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وتعرضت محافظة ديالى الواقعة شرقي العراق، بمحاذاة الحدودية الإيرانية، في الآونة الأخيرة، اعتداءات إرهابية استهدفت المدنيين، والقوات الأمنية.

وشهدت المحافظات المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".