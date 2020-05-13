خبيرة في الشؤون الأفريقية: إثيوبيا لن تقبل على ملء السد وموقف السودان غير واضح

قالت الدكتورة أماني الطويل، رئيس البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "التصريحات الإثيوبية تقول إنهم عازمون على البدء في ملء السد دون توافق مع الجانبين المصري والسوداني، وقد سعت أديس أبابا للاتفاق منفردة مع الخرطوم لمعرفتها بالانعكاسات السياسية التي تترتب على الملء دون اتفاق في الإقليم".

وأضافت الطويل، في حديثها مع برنامج "عالم سبوتنيك"، "تصريحات إثيوبيا تصنف في خانة الضغوط السياسية، ولا اتصور أن أثيوبيا ستقبل فعليا على هذه الخطوة خاصة في ظل وجود رفض أمريكي واضح لها، بينما موقف السودان غير واضح إذا كان تغير أم لا، خاصة إذا ذهبنا إلى تقييمه في عهد البشير، الذى مارس لعبة الابتزاز السياسي مرارا تجاه مصر، بينما بعد البشير لم تكن البوصلة واضحة".

وأوضحت أن مصر لديها أدواتها الخاصة في الضغط السياسي وتمارسها، وفي اللحظة الحاسمة ستأتى ثمارها، لأن تداعيات سياسة فرض الأمر الواقع الأثيوبية سيكون لها انعكاس على استقرار الإقليم بأكمله.