محلل سياسي أردني: واشنطن تبارك خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة "من خلف الكواليس"

صرح درغام هلسة، المحلل السياسي الأردني، بأن "سفير أمريكا لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قد أعلن في تصريحاته منذ أيام بشكل مباشر أهداف زيارة بومبيو، وتحدث بأن مسألة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية والأغوار تحتاج إلى وقت قليل".

واعتبر هلسة، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن الدعم الأمريكي إلى أسرائيل لن يقف عند هذا الحد، لاعتقاد السياسيين الأمريكيين أنهم ما زالوا يمسكون بكل كروت اللعبة في الشرق الأوسط".

وأشار هلسة إلى أن سياسية ترامب في الشرق الأوسط وخاصة قضايا السلام قد رتبت على حسابات انتخابية لصالح الطرفين، وقد حاول نتنياهو دومًا أن يثبت أمام الولايات المتحدة أنه وكيلها الحصري في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن "ضم إسرئيل للمناطق الشمالية في الضفة الغربية الواقعة على نهر الأردن احتمال وارد بشكل كبير، ثم الأغوار شمال البحر الميت ، ولكن لن تصل الوقاحة الأمريكية إلى حد الإعلان عن هذه المستجدات أثناء زيارة بومبيو بل سيكتفي الأخير بمباركة الخطة في الكواليس".

ويبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور إسرائيل عدة ملفات في أول زيارة خارجية له منذ مارس/آذار.

وتأتي زيارة بومبيو قبل يوم من الموعد المقرر للحكومة الإسرائيلية الجديدة لأداء اليمين، كما تأتي وسط توتر مع إعلان إسرائيل نيتها في ضم أجزاء من الضفة الغربية إليها وهو ما لاقى معارضة عربية كبيرة وأيضا دولية، كما رفضت واشنطن أيضا الخطة الإسرائيلية، وقالت إنها تضر بعملية السلام المعروفة باسم صفقة القرن.