العراق يتفق مع شركات النفط العالمية على خفض الإنتاج

أعلن مسؤولو نفط عراقيون، اليوم الأربعاء، أن العراق اتفق مع شركات النفط العالمية التي تقوم بتشغيل خمسة من حقوله النفطية الجنوبية العملاقة على خفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا.

وقال المسؤولون بحسب "رويترز": إن "العراق سيخفض أيضا إنتاج النفط من حقول أخرى يديرها بمفرده، ما يرفع إجمالي التخفيضات إلى 700 ألف برميل يوميا".

ويبلغ الخفض المستهدف في إنتاج العراق النفطي بموجب اتفاق "أوبك +" 1.06 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

ينبع..