تسجيل
12:26 GMT13 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مواطن يرتدي كمامة في أحد شوارع القاهرة التاريخية - كورونا - مصر

    خبيرة إحصاء: أسبوع مهم جدا في انتظار مصر ومعدل وفيات كورونا يبعث على التفاؤل

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (10)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104512/52/1045125289_0:150:3374:2048_1200x675_80_0_0_7ab93930c49aa7efae4501682222d0b0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005131045419628-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84/

    اعتبرت أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة فاطمة الزناتي أن تراجع معدل الإصابات بوباء (كوفيد 19) في مصر ليس نهائيا، ويجب أن يستمر التراجع لفترة حتى يستقر، وألمحت إلى أن ثبات معدل الوفيات لفترة ممتدة هو ما يبعث على التفاؤل في الحالة المصرية.

    القاهرة- سبوتنيك. وتجاوزت الإصابات بوباء (كوفيد 19) في مصر حاجز العشرة آلاف لتسجل أمس الثلاثاء 10039 حالة، لتبلغ تقريبا ضعف ما كانت عليه قبل أسبوعين، حيث سجلت الإصابات في 28 نيسان/ أبريل، وفي نفس الوقت تراجعت معدل الإصابات اليومية لأقل من 350 حالة جديدة ليومين متتالين، بعد أن اقترب معدل الإصابات اليومية من ال500 حالة يوميا مطلع الأسبوع.

    وقالت الزناتي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "بلوغ عدد الإصابات عشرة آلاف أمر عادي، رغم أن الألف العاشرة سجلت في ثلاثة أيام فقط، وهو معدل سريع، ولكن صاحب ذلك انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة اليومية، وهو أمر جيد، ولكن لا يجب التعويل عليه الآن، إذ لا يمكن اعتبار المعدل مستقر إلا إذا استمر لأسبوع، فإذا استمرت المعدلات في الانكماش لأسبوع يمكن القول أن منحنى الإصابات تجاوز قمته".

    وأضافت الزناتي: "لدينا مشكلة أساسية، وهي أن المعلومات عن الفيروس متغيرة بسرعة، ففترة الحضانة وبقائه نشطا خارج الجسم والفئات الأكثر عرضة للإصابة وتأثره بالمناخ، كل هذه الأمور تصدر بشأنها معلومات جديدة كل يوم، لذا لا يجب التعامل مع تراجع معدلات الإصابة بحماس، يجب اتخاذ أقصى إجراءات السلامة دائما حتى نتأكد من تراجع العدوى".

    وأوضحت الزناتي أن "منحنى الوفيات هام جدا في فهم انتشار الفيروس، وليس الإصابات فقط، لأن الوفيات أقرب للدقة، أما الإصابات فوارد أن تكون نسبة منها غير معروفة".

    وأضافت الزناتي "معدل الوفيات اليومية في مصر لم يتغير تقريبا، فهو يدور حول عشر وفيات يوميا، ولا تطرأ عليه تغيرات حادة، وهو ما يبعث على التفاؤل، فارتفاع معدلات الإصابات دون مواكبة الوفيات لها، يعني أن نسبة كبيرة من الإصابات تكتشف ولكنها كانت موجودة، ويعني أن هناك نشاط أكبر في الفحص وكشف الإصابات، ولكن يبقى الأسبوع المقبل هام جدا في منحنى الوباء في مصر، إذا ما ظل المعدل اليومي للإصابة على انكماشه يعني أن الأسوأ مر، ولكن لا يجب استباق ذلك، على العكس يجب إحكام الإجراءات في الفترة المقبلة".

    وشهد منحنى وباء (كوفيد 19) في مصر تطورات متلاحقة، فمع بدء ظهور الفيروس في مصر في الأسبوع الأول من آذار/ مارس الماضي، استقر عدد الإصابات اليومية تحت الخمسين حالة حتى مطلع نيسان/ أبريل الماضي فيما عدا استثناءات قليلة، ليظل إجمالي الإصابات تحت الألف حالة. ثم بدأ معدل الإصابة اليومية في الارتفاع ليدور حول المائة حالة يوميا في الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل الماضي، والذي تجاوزت فيه إجمالي الإصابات الألف الأولى، وتحديدا في الرابع من نيسان/ أبريل حيث بلغت 1070 إصابة. بعد الألف الأولى استقر معدل الإصابات اليومية فوق المائة حالة لتكتمل الألف الثانية في ثمانية أيام فقط حيث أعلنت وزارة الصحة يومها أن إجمالي الإصابات بلغ 2056 حالة.

    استمر معدل الإصابات اليومية بعدها في الارتفاع التدريجي ولكنه استمر تحت المائتي حالة يوميا ليكتمل الألف الثالث بعد ستة أيام فقط من اللف الثانية وتعلن وزارة الصحة في 18 نيسان/ أبريل وصول إجمالي الإصابات إلى 3032 حالة.الألف الرابع استغرقت ستة أيام أخرى ليصل يوم الجمعة 24 نيسان/ أبريل إجمالي الإصابات إلى 4092 حالة، وكان عدد الإصابات في هذا اليوم متجاوز للمائتين لليوم الثاني على التوالي، وهو ما توقعه رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الخميس الماضي. وشهد معدل الإصابات بعدها قفزات متتالية في أوقات قصيرة، حيث انتقل إلى قرب ال400 حالة يوميا خلال أيام، ليقفز بعدها إلى قرب ال500 حالة، قبل أن يتراجع في اليومين الأخيرين إلى حوالي 350 حالة يوميا، ولكن بعد أن قفز بإجمالي الإصابات إلى عشرة آلاف حالة في وقت قياسي.

    معدل الوفيات بوباء (كوفيد 19) لم يواكب معدل الإصابات اليومية ولا إجمالي الإصابات، فقد ظل معدل الوفيات اليومي يدور حول العشر وفيات منذ بدء ظهور الفيروس في مصر وحتى أمس الجمعة، ولم يصل عدد الوفيات في أي يوم إلى العشرين حالة، وكانت أعلى وفيات في يوم واحد 19 وفاة يوم 18 نيسان/ أبريل الماضي ليبلغ إجمالي الوفيات 294 وفاة، وظلت نسبة الوفيات إلى الإصابات في مصر مرتفعة بالنسبة للمعدل العالمي حيث استمرت أعلى من 7 في المائة، قبل أن تتراجع إلى أقل من 5.5 في المائة حاليا، ولكن بسبب ارتفاع الإصابات وليس انخفاض الوفيات.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (10)

    انظر أيضا:

    إصابة أول نائبة في البرلمان المصري بفيروس كورونا
    لمكافحة فيروس كورونا... النقد الدولي يوافق على منح مصر قرض جديد
    الصحة المصرية تكشف قيمة تبرع محمد رمضان لمكافحة كورونا
    أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الرياضة المصرية
    "كورونا" يدخل البرلمان المصري... إصابة نائبة وعزل 11 آخرين
    مصر… الكشف عن المبلغ الذي تبرع به نجيب ساويرس لمواجهة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات يقدمن نموذجا للزبائن وأفراد أسرة في مطعم، حيث يقام تجربة خدمة تقديم الأطباق والمشروبات إلى الأفراد في الدفئية الصحية، في إطار الإجراءات الوقائية الآمنة بعد الخروج من الحجر الصحي بالتدريج، يستطيع فيه الضيوف تناول الطعام في أمستردام، هولندا، 5 مايو/ أيار 2020.
    عشاء في زمن الجائحة... "بيوت زجاجية" في مطعم بأمستردام
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    سفينة كنارك الإيرانية
    أبرز المعلومات عن السفينة الحربية الإيرانية "كنارك"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك