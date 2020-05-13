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    الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي

    إيران تجيب لأول مرة على حقيقة اتفاقها مع أمريكا على الكاظمي

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    أكد السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، اليوم الأربعاء، أن "الحظر الأمريكي الذي تهدد بتفعيله الولايات المتحدة ضد العراق يستهدف بالأساس مصالح الشعب العراقي".

    الرئيس العراقي برهم صالح يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة
    © AFP 2020 / -
    رئيس الوزراء العراقي يلتقي سفيري إيران وأمريكا ويوجه رسالة عاجلة
    وقال مسجدي، في تصريحات مع قناة "العالم"، إن "واشنطن ضغطت بشكل كبير حتى يستغنى العراق عن مصادر الطاقة التي تقدمها إيران لكن هذه الضغوطات لم يكن لها أي تاثير"، مؤكدا عدم وجود أي اتفاق مع واشنطن بشأن تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء.

    ورجح أن يشهد العراق استقرارا نظرا للدعم السياسي الكبير الذي تلقاه رئيس الوزراء الجديد من كل الكتل السياسية، لافتا إلى أن هناك توافقا بين البلدين على توطيد العلاقات الثنائية بمزيد من الاتفاقيات، خصوصا أن العراق حاليا بحاجة إلى الطاقة والكهرباء التي تقدمها إيران بسعر تنافسي.

    وأشار السفير الإيراني إلى أنه يتوقع أن يكون تعامل الحكومة العراقية الجديدة مع إيران إيجابيا، واصفا إيران والعراق بأنهما بلدان صديقان وشقيقان.

    وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، على ضرورة التعاون المشترك مع العراق من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن طهران "كما السابق" ستقف مع الشعب والحكومة في العراق.

    فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، استعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي.

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    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, حسن روحاني, أمريكا, إيران, العراق
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