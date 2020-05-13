ثلاث برونزيات لطلاب سوريين في مؤتمر كولموغوروف الروسي

فاز طلاب سوريون بثلاث ميداليات برونزية وشهادة تقدير في مؤتمر كولموغوروف الروسي للبحث العلمي الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو لطلاب المرحلة الثانوية بين 3-7 أيار الجاري بمشاركة 90 طالبا وطالبة من روسيا وخارجها.

وتمثلت المشاركة السورية بخمسة طلاب من المركز الوطني للمتميزين فاز ثلاثة منهم بالمركز الثالث فيما حصلت طالبة رابعة على شهادة تقدير خلال مشاركتهم "عن بعد" في المؤتمر.

© Sputnik . Mohammad Al- Nejim مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالبة السورية جوي حبيب

مشاركة عن بعد

أوضح مدير المركز الوطني للمتميزين في سوريا الدكتور مثنى القبيلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن فريق سوريا لم يستطع السفر إلى موسكو فكانت المشاركة عن بعد باستخدام نظام (Video Conference) مضيفاً:

تأتي أهمية المشاركة في هذا المؤتمر من ناحية تبادل الخبرات وإكساب الطلاب في مرحلة مبكرة من عمرهم مهارات البحث العلمي وكتابة مقال علمي بحثي وإتقان المصطلحات الخاصة بذلك، إضافة إلى القدرة على استخدام المحاكاة والنمذجة الرياضية العلمية باللغة الإنجليزية.

ونوه أن الأمر يتطلب جهداً مضاعفاً من الطلاب ومهارات وتقنيات بحثية لمختلف المجالات إضافة إلى عرض المقال ومناقشته أمام لجنة مختصة.

الأبحاث الفائزة

© Sputnik . Mohammad Al- Nejim مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالب السوري الهادي زيدان

وعن المواضيع التي ركزت عليها أبحاث الطلاب السوريين قال القبيلي: "تناولت الأبحاث الفائزة موضوعات مثل الآليات الميكانيكية والرياضية لعمل الروبوت، فقد أحرز الطالب الهادي زيدان المركز الثالث بمقالة ضمن الفيزياء عن بحثه عن الآليات الميكانيكية والرياضية لعمل الروبوت، وأحرز الطالب حسام الدين عزو المركز الثالث بمقالة ضمن الكيمياء عن إيجاد طريقة فعالة جديدة بمردود أعلى من الدراسات البحثية السابقة لاصطناع المركب العضوي 1,4,7-Oxadithionane الذي يملك القدرة على استخراج أيونات الذهب الأحادي والثلاثي وأيون البالاديوم الأحادي من بين مجموعة من أيونات المعادن الأخرى ونقلها إلى طور عضوي مما يسهل عملية الترسيب على شكل مادة نقية 100% (المعدن بصورة نقية)".

© Sputnik . Mohammad Al- Nejim مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالب السوري حسام الدين عزو

وتابع قائلاً: "أحرز الطالب يونس شيحا المركز الثالث بمقالة ضمن مجال المعلوماتية عن دراسة حول توقعات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة اللاذقية، وحصلت الطالبة آية صادق على شهادة تقدير بمقالة ضمن الفيزياء واستخدام الذكاء الصنعي في معالجة الصور، إضافة إلى مشاركة الطالبة جوى حبيب بمقالة بالفيزياء عن دور أنظمة الطائرات دون طيار في ملاحقة الأهداف، وجميعهم طلاب صف ثالث ثانوي في المركز الوطني للمتميزين شاركوا في المؤتمر إلى جانب حوالي /90/ بحثاً في مواد العلوم الأساسية الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والأخير هو المعلوماتية والنمذجة الرياضية".

قبل المؤتمر

© Sputnik . Mohammad Al- Nejim مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالب السوري يونس شيحا

وعن الجهود المبذولة في مرحلة التحضير للمؤتمر بيّن القبيلي أن "المركز الوطني للمتميزين في سوريا أقام مسابقة داخلية للمقالات البحثية العلمية في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء شارك فيها /28/ طالباً وتم تقييم الأبحاث المشاركة من قبل لجنة علمية مختصة لكل مادة، وتم اختيار المقالات العلمية الخمس الأفضل وهي الأبحاث التي شاركنا فيها في مؤتمر كولموغوروف والتي فاز منها ثلاثة وحصل رابع على شهادة تقدير".

أولمبياد للنمذجة الرياضية

© Sputnik . Mohammad Al- Nejim مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالبة السورية آية صادق

وكانت هيئة التميز والإبداع في سوريا قد أقامت مؤخراً الأولمبياد الأول التجريبي للنمذجة الرياضية وفق المعايير العالمية وطرحت فيه مسألة حول وباء كورونا وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية عن الدول التي لديها نسب عالية من الإصابات والوفيات بهدف استقراء الوضع المقبل خلال فترة محددة.

وتهدف هيئة التميز والإبداع في سوريا إلى البحث عن المبدعين والمتميزين وتشجيع ودعم القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأفكار والابتكار والإبداع بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة وتوفير بيئة الموهبة والتميز والإبداع على جميع المستويات في الجمهورية العربية السورية وتطويرها.