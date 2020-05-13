تسجيل
13:53 GMT13 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - مدير المركز الوطني للمتميزين في سوريا الدكتور مثنى القبيلي

    ثلاث برونزيات لطلاب سوريين في مؤتمر كولموغوروف الروسي

    © Sputnik . Mohammad Al- Nejim
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104542/00/1045420099_0:180:3000:1868_1200x675_80_0_0_ae7e23ecd5a8c7cd86a67dce922c744c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005131045420865-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/

    فاز طلاب سوريون بثلاث ميداليات برونزية وشهادة تقدير في مؤتمر كولموغوروف الروسي للبحث العلمي الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو لطلاب المرحلة الثانوية بين 3-7 أيار الجاري بمشاركة 90 طالبا وطالبة من روسيا وخارجها.

    وتمثلت المشاركة السورية بخمسة طلاب من المركز الوطني للمتميزين فاز ثلاثة منهم بالمركز الثالث فيما حصلت طالبة رابعة على شهادة تقدير خلال مشاركتهم "عن بعد" في المؤتمر.

    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالبة السورية جوي حبيب
    © Sputnik . Mohammad Al- Nejim
    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالبة السورية جوي حبيب

    مشاركة عن بعد

    أوضح مدير المركز الوطني للمتميزين في سوريا الدكتور مثنى القبيلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن فريق سوريا لم يستطع السفر إلى موسكو فكانت المشاركة عن بعد باستخدام نظام (Video Conference) مضيفاً:

    تأتي أهمية المشاركة في هذا المؤتمر من ناحية تبادل الخبرات وإكساب الطلاب في مرحلة مبكرة من عمرهم مهارات البحث العلمي وكتابة مقال علمي بحثي وإتقان المصطلحات الخاصة بذلك، إضافة إلى القدرة على استخدام المحاكاة والنمذجة الرياضية العلمية باللغة الإنجليزية.
    ونوه أن الأمر يتطلب جهداً مضاعفاً من الطلاب ومهارات وتقنيات بحثية لمختلف المجالات إضافة إلى عرض المقال ومناقشته أمام لجنة مختصة.

    الأبحاث الفائزة

    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالب السوري الهادي زيدان
    © Sputnik . Mohammad Al- Nejim
    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالب السوري الهادي زيدان

    وعن المواضيع التي ركزت عليها أبحاث الطلاب السوريين قال القبيلي: "تناولت الأبحاث الفائزة موضوعات مثل الآليات الميكانيكية والرياضية لعمل الروبوت، فقد أحرز الطالب الهادي زيدان المركز الثالث بمقالة ضمن الفيزياء عن بحثه عن الآليات الميكانيكية والرياضية لعمل الروبوت، وأحرز الطالب حسام الدين عزو المركز الثالث بمقالة ضمن الكيمياء عن إيجاد طريقة فعالة جديدة بمردود أعلى من الدراسات البحثية السابقة لاصطناع المركب العضوي 1,4,7-Oxadithionane الذي يملك القدرة على استخراج أيونات الذهب الأحادي والثلاثي وأيون البالاديوم الأحادي من بين مجموعة من أيونات المعادن الأخرى ونقلها إلى طور عضوي مما يسهل عملية الترسيب على شكل مادة نقية 100% (المعدن بصورة نقية)". 

    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالب السوري حسام الدين عزو
    © Sputnik . Mohammad Al- Nejim
    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالب السوري حسام الدين عزو

    وتابع قائلاً: "أحرز الطالب يونس شيحا المركز الثالث بمقالة ضمن مجال المعلوماتية عن دراسة حول توقعات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة اللاذقية، وحصلت الطالبة آية صادق على شهادة تقدير بمقالة ضمن الفيزياء واستخدام الذكاء الصنعي في معالجة الصور، إضافة إلى مشاركة الطالبة جوى حبيب بمقالة بالفيزياء عن دور أنظمة الطائرات دون طيار في ملاحقة الأهداف، وجميعهم طلاب صف ثالث ثانوي في المركز الوطني للمتميزين شاركوا في المؤتمر إلى جانب حوالي /90/ بحثاً في مواد العلوم الأساسية الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والأخير هو المعلوماتية والنمذجة الرياضية".

    قبل المؤتمر

    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالب السوري يونس شيحا
    © Sputnik . Mohammad Al- Nejim
    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالب السوري يونس شيحا

    وعن الجهود المبذولة في مرحلة التحضير للمؤتمر بيّن القبيلي أن "المركز الوطني للمتميزين في سوريا أقام مسابقة داخلية للمقالات البحثية العلمية في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء شارك فيها  /28/ طالباً وتم تقييم الأبحاث المشاركة من قبل لجنة علمية مختصة لكل مادة، وتم اختيار المقالات العلمية الخمس الأفضل وهي الأبحاث التي شاركنا فيها في مؤتمر كولموغوروف والتي فاز منها ثلاثة وحصل رابع على شهادة تقدير".

    أولمبياد للنمذجة الرياضية

    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالبة السورية آية صادق
    © Sputnik . Mohammad Al- Nejim
    مؤتمر كولموغوروف للبحث العلمي - الطالبة السورية آية صادق

    وكانت هيئة التميز والإبداع في سوريا قد أقامت مؤخراً الأولمبياد الأول التجريبي للنمذجة الرياضية وفق المعايير العالمية وطرحت فيه مسألة حول وباء كورونا وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية عن الدول التي لديها نسب عالية من الإصابات والوفيات بهدف استقراء الوضع المقبل خلال فترة محددة.

    وتهدف هيئة التميز والإبداع في سوريا إلى البحث عن المبدعين والمتميزين وتشجيع ودعم القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأفكار والابتكار والإبداع بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة وتوفير بيئة الموهبة والتميز والإبداع على جميع المستويات في الجمهورية العربية السورية وتطويرها.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات يقدمن نموذجا للزبائن وأفراد أسرة في مطعم، حيث يقام تجربة خدمة تقديم الأطباق والمشروبات إلى الأفراد في الدفئية الصحية، في إطار الإجراءات الوقائية الآمنة بعد الخروج من الحجر الصحي بالتدريج، يستطيع فيه الضيوف تناول الطعام في أمستردام، هولندا، 5 مايو/ أيار 2020.
    عشاء في زمن الجائحة... "بيوت زجاجية" في مطعم بأمستردام
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    سفينة كنارك الإيرانية
    أبرز المعلومات عن السفينة الحربية الإيرانية "كنارك"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك