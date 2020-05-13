غضب كويتي بعد أعمال شغب جديدة لمخالفين مصريين في الفروانية

أكدت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، اليوم الأربعاء، أن تقاعس الحكومة الشديد غير المقبول لحل مشكلة قائمة في مراكز الإيواء وبحزم شديد تجاه حجم الإساءات التي تتم، يثير غضب الكويتيين.

وقالت الهاشم، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "حضرت اليوم الجلسة المقررة في المجلس وتم رفعها لاعتذار الحكومة لأسباب صحية.. قد أتفهم ذلك، ولكن تقاعس الحكومة الشديد غير المقبول لحل مشكلة قائمة في مراكز الإيواء وبحزم شديد تجاه كمية الإساءات التي تتم يثير غضب الكويتيين".

وتابعت قائلة:"ما ذبحنا وضيعنا وضيع هيبتنا إلا المحاباة السياسية".

— safa Alhashem (@safaalhashem) May 13, 2020

​وألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على 3 أشخاص من الجنسية المصرية بتهمة التحريض على أعمال شغب في أحد مراكز الإيواء بالفروانية، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه وبناء على ما تم تداوله بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أعمال شغب والتعدي على ضابط بمركز إيواء في الفروانية، فإنه وأثناء قيام مسؤولي الإيواء بتلاوة أسماء المغادرين قام بعض المتواجدين بعمل تجمع ومحاولة التعدي على أحد الضباط وتم التعامل معهم فورا من قبل رجال الأمن والسيطرة على الموقف وتفريقهم.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن قوات الأمن التابعة لها قامت بفض شغب، قام به عدد من أفراد الجالية المصرية الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، مطالبة السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.

وفي 30 مارس/ أذار الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).